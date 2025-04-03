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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2266
Время на прочтение
1 мин

Россияне нанесли 14 ударов по Харькову: подробности

Враг не останавливается в атаках на Харьков.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Харьков

Харьков / © ГСЧС Украины

Россияне снова атаковали Харьков: поздно вечером 2 апреля враг начал атаку с применением группы БПЛА "Герань-2" и нанес около 14 ударов по Киевскому району города.

Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Это пятый массированный обстрел города Харьков за эту неделю", — отметил он.

Больше всего враг попал по промышленной зоне. К тому же зафиксированы два попадания возле частной жилой застройки: повреждены фасады домов, выбиты рамы и окна. Также удары пришлись на открытую местность и у одного из складов в центральной части Харькова.

Есть повреждения мест общественного пользования, в частности столбов и светофоров.

К счастью, обошлось без жертв или травмированных горожан.

Дата публикации
Количество просмотров
2266
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