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- Украина
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Россияне нанесли 14 ударов по Харькову: подробности
Враг не останавливается в атаках на Харьков.
Россияне снова атаковали Харьков: поздно вечером 2 апреля враг начал атаку с применением группы БПЛА "Герань-2" и нанес около 14 ударов по Киевскому району города.
Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Это пятый массированный обстрел города Харьков за эту неделю", — отметил он.
Больше всего враг попал по промышленной зоне. К тому же зафиксированы два попадания возле частной жилой застройки: повреждены фасады домов, выбиты рамы и окна. Также удары пришлись на открытую местность и у одного из складов в центральной части Харькова.
Есть повреждения мест общественного пользования, в частности столбов и светофоров.
К счастью, обошлось без жертв или травмированных горожан.