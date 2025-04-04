Трамп оголосив світу торгову війну: перші наслідки

Дональд Трамп / © Getty Images

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Провідною темою світових медіа, що матиме чимало різних наслідків, стало запровадження Білим домом імпортних тарифів для десятків країн, зокрема давніх торговельних партнерів США.

NYT називає ці кроки поштовхом до згортання економічної глобалізації, яка розвивалась від кінця Другої світової війни.

Журналісти пишуть, наприклад, про складне становище Японії та Кореї: ці країни залежать від США у військовому плані, що обмежує простір для критики чи відповідних мит на імпорт американських товарів.

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Про складну ситуацію, в яку потрапили американські виробники одягу, а особливо взуття: чимало, наприклад кросівок Nike, виробляється у Вʼєтнамі й тепер вони значно здорожчають.

«Загалом регіон Південно-Східної Азії після новин від Трампа почувається чи не найгірше: там очікували, що тарифи зростуть, але не аж так високо», — зазначає медіа.

Наприклад, на товари з Камбоджі Трамп запровадив мито в 49%. Це змусило речницю камбоджійського уряду виступити з розпачливою заявою: «Ми маленька країна, й наша мета ― просто вижити. Якби Трамп підтримував права людини й демократичні принципи, він ніколи б не чинив так з маленькими країнами».

США досі лишаються найбільшим торговим партнером Камбоджі.

Нові правила відчутно змінюють економічну привабливість різних країн, пише NYT. Так, у Південно-Східній Азії тепер вигідніше виробляти товари для американського ринку на Філіппінах чи в Сінгапурі, а в Латинській Америці в найкращому становищі Бразилія. Втім, у гру вступають і інші учасники ― наприклад, Китай може скористатись моментом, щоб наростити обсяги торгівлі з іншими країнами Азії. Вони зараз лише вітатимуть нових торгових партнерів.

Тим часом Агентство Fitch також знизило прогноз зростання ВВП Китаю з 5% до 4,4% 2025 року. Внаслідок запровадження мита світові ціни на нафту прискорили падіння приблизно до 7%. Ціна бареля нафти марки Brent уперше з 19 березня опустилася нижче 70 доларів. Також після рішення Трампа падають акції американських компаній у технологічному секторі. Зокрема, фондовий ринок втратив близько 2 трильйонів доларів.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових тарифів для 260 країн та територій. Згодом американський лідер зробив нову заяву, у якій стверджує, що Америка знову стане великою.

Таким чином Трамп підбив підсумки щодо ініціативи нових мит у розмірі 10-50% для 260 країн та територій. Україна отримала тариф у 10%. Підвищення мит уникли Канада та Мексика, для яких США запровадили нові тарифи раніше, а також Росія, Куба, Білорусь та КНДР. Як пояснили в адміністрації Трампа, на них вже накладені високі мита. Крім того, у США заявили, що нібито майже не торгують з цими країнами.