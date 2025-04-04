Президента Південної Кореї усунуто з посади: суд підтримав імпічмент

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль / © Associated Press

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Вісім суддів Конституційного суду одноголосно підтримали імпічмент президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та усунули його з посади. Це поклало край місяцям невизначеності та юридичних суперечок після того, як президент у грудні ненадовго оголосив воєнний стан і занурив країну в політичний хаос.

Про це повідомляє CNN.

Рішення суду від 4 квітня означає офіційне відсторонення Юна від президентської посади після того, як парламент проголосував за його імпічмент у грудні. Усунення набуває чинності негайно. Це означає, що Юн повинен залишити президентську резиденцію, а в країні буде оголошено вибори для обрання його наступника.

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Зазначається, що вісім суддів Конституційного суду одноголосно підтримали імпічмент південнокорейського лідера, різко засудивши його дії. Йдеться про хаотичну ніч оголошення воєнного стану, коли Юн відправив війська до парламенту і наказав їм «витягти» депутатів, які намагалися заблокувати указ.

Президент порушив встановлений порядок запровадження воєнного стану, утискав права парламентарів і не виконав свого обов’язку як головнокомандувач. Виконувач обов’язків голови суду Мун Хьон Бе заявив, що це є «серйозною зрадою довіри народу».

Указ про воєнний стан був неконституційним, оскільки у Південній Кореї на той момент не було серйозної національної кризи. Окрім того, наведені Юном причини для запровадження воєнного стану «не можуть бути виправдані», додав суддя.

Нагадаємо, у межах окремого кримінального провадження президента Південної Кореї заарештували в січні за звинуваченням у спробі держперевороту. Однак Юна звільнили з-під варти в березні після того, як суд скасував ордер на його арешт — хоча звинувачення проти президента залишилися чинними.