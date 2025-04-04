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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
860
Время на прочтение
1 мин

В Днепре взорвался автомобиль: пострадали чиновник и его жена

Правоохранители работают на месте происшествия

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Взрыв авто в Днепре

Взрыв авто в Днепре / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

В Днепропетровской области 4 апреля произошел взрыв автомобиля. Пострадал чиновник и его жена.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Сообщение о взрыве поступило в милицию сегодня около 07:40. Водитель автомобиля — местный чиновник и его жена получили ранения.

На место выехали сотрудники Нацполиции, СБУ, прокуратуры. Решается вопрос о правовой квалификации. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Киеве 3 апреля произошли два взрыва в разных районах города , которые привели к гибели и травмированию людей.

Дата публикации
Количество просмотров
860
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