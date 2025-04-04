В Днепре взорвался автомобиль: пострадали чиновник и его жена

Взрыв авто в Днепре / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

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В Днепропетровской области 4 апреля произошел взрыв автомобиля. Пострадал чиновник и его жена.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Сообщение о взрыве поступило в милицию сегодня около 07:40. Водитель автомобиля — местный чиновник и его жена получили ранения.

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На место выехали сотрудники Нацполиции, СБУ, прокуратуры. Решается вопрос о правовой квалификации. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Киеве 3 апреля произошли два взрыва в разных районах города , которые привели к гибели и травмированию людей.