Генерал НАТО сделал заявление о потерях россиян в войне

Танк. / © из соцсетей

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Агрессор Российская Федерация за время полномасштабной войны против Украины потеряла более четырех тысяч танков. Это почти танковый корпус в США.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает NTD.

"Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто внушают впечатляющие", - сказал Каволи.

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Во время слушаний в комитете США его спросили о последствиях, если Вашингтон откажет Киеву в предоставлении большей военной и разведывательной помощи, как это было сделано ранее. Кавили подчеркнул, что силы Киева зависят от помощи Штатов в сбивании ракет, а также от разведданных, помогающих нацеливаться на командные пункты и логистические районы РФ.

"Очевидно, что это окажет быстрое и губительное влияние на их способность вести боевые действия", - сказал генерал НАТО.

Напомним, украинский Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 4 апреля 2025 года. В частности, за минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных. Данные уточняются.

Дата публикации 12:10, 03.04.25 Количество просмотров 58 В Генштабе рассказали, как ВСУ разбили оккупантов в Донецкой области