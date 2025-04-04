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Переговоры Уиткоффа и Дмитриева о прекращении огня: чего теперь ожидают США
После переговоров Уиткоффа и Дмитриева США ожидают реакции Путина по прекращению огня.
После переговоров в Вашингтоне о прекращении огня США теперь ожидают, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит президенту РФ Владимиру Путину, прежде чем стороны смогут перейти к следующим шагам.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Напомним, 2 и 3 апреля специальный представитель США Стив Уиткофф и Дмитриев провели встречи в Вашингтоне. Это произошло через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование Путиным из-за отсутствия прогресса в переговорах по прекращению огня в войне против Украины.
По данным источника, США ожидают, когда Дмитриев доложит Путину, прежде чем стороны смогут перейти к следующим шагам.
После встреч российский переговорщик заявил журналистам, что «Стив действительно сосредоточен на поиске решений».
«Есть понимание того, как мы можем перейти к финализации соглашения, и было много обсуждений в этом направлении», — добавил Дмитриев.
Напомним, 3 апреля Дмитриев также заявил, что на переговорах в Вашингтоне был достигнут «значительный прогресс» относительно договоренности о прекращении огня.