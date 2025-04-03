Переговоры между США и РФ: Путин ожидает новых уступок от Трампа / © ТСН.ua

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Россия все еще рассчитывает, что президент США Дональд Трамп обеспечит приемлемый мирный договор по Украине, но готова продолжать противостояние, если переговоры провалятся.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Москве.

По словам источников, Кремль не озабочен угрозами Трампа ввести дополнительные штрафные санкции против российской нефти из-за отсутствия прогресса в прекращении огня. Тем не менее, президент Владимир Путин отдает себе отчет, что Трамп представляет для него наилучший шанс довести войну до конца, и хочет продолжать дипломатию.

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Пообещав быстро положить конец крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны — войне в Украине, на выходных Трамп заявил, что «взбешен» на Путина, поскольку его разочарование превысило скорость переговоров. Позже позже он отказался от критики и сказал, что верит, что российский диктатор «выполнит свою часть соглашения».

Россия «предпочитала бы продолжить определенные взаимные усилия по поиску урегулирования», что требует времени и усилий, сказал спикер диктаторам Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу издания о комментарии. «Все хотели бы не ссориться, а разговаривать, и не только разговаривать, но и быть услышаными — вот что мы имеем с нынешней американской администрацией».

По информации Bloomberg, Кремль ожидает от США новых уступок, включая ослабление санкций и прекращение поставок оружия в Украину.

Помощники Трампа, включая его специального посланника Стива Уиткоффа, выразили оптимизм по поводу прогресса в переговорах с Россией. Целью Белого дома было заключить соглашение о перемирии до 20 апреля, цель, которая сейчас кажется маловероятной, и разговоры о возможной встрече между Трампом и Путиным в последнее время угасли.

Хотя Трамп уже уступил многие требования России, согласие на все условия Путина рискует вызвать у президента США обвинения в слабости. Однако он сделал прекращение конфликта одним из своих главных предвыборных обещаний.

«Россия пережила три года санкций и теперь не подвергнется угрозам, поскольку новые меры не будут более эффективными, настаивают люди, знакомые с мнениями в Кремле», — говорится в статье.

Ранее в Белом доме признали, что перемирие между Украиной и РФ не состоится до Пасхи.