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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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На що робить ставку Путін у переговорах з Трампом: Bloomberg про наміри диктатора

За інформацією Bloomberg, Кремль очікує від США нових поступок, включаючи ослаблення санкцій та припинення постачання зброї в Україну.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Переговори між США та РФ: Путін очікує нових поступок від Трампа

Переговори між США та РФ: Путін очікує нових поступок від Трампа / © ТСН.ua

Росія все ще розраховує, що президент США Дональд Трамп забезпечить прийнятний мирний договір щодо України, але готова продовжувати протистояння, якщо переговори проваляться.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела у Москві.

За словами джерел, Кремль не стурбований погрозами Трампа запровадити додаткові штрафні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в припиненні вогню. Тим не менш, президент Володимир Путін усвідомлює, що Трамп представляє для нього найкращий шанс довести війну до кінця, і хоче продовжувати дипломатію.

Пообіцявши швидко покласти край найбільшому конфлікту в Європі з часів Другої світової війни – війні в Україні, на вихідних Трамп заявив, що «розлючений» на Путіна, оскільки його розчарування перевищило швидкість переговорів. Пізніше пізніше він відмовився від критики і сказав, що вірить, що російський диктатор «виконає свою частину угоди».

Росія "вважала б за краще продовжити певні взаємні зусилля з пошуку врегулювання", що вимагає часу та зусиль, сказав речник диктаторам Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на прохання видання про коментар. «Всі хотіли б не сваритися, а розмовляти, і не лише розмовляти, а й бути почутими — ось що ми маємо із нинішньою американською адміністрацією».

За інформацією Bloomberg, Кремль очікує від США нових поступок, включаючи ослаблення санкцій та припинення постачання зброї в Україну.

Помічники Трампа, включаючи його спеціального посланника Стіва Віткоффа, висловили оптимізм щодо прогресу в переговорах з Росією. Метою Білого дому було укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, мета, яка зараз здається малоймовірною, і розмови про можливу зустріч між Трампом і Путіним останнім часом згасли.

Хоча Трамп вже поступився багатьом вимогам Росії, згоду на всі умови Путіна ризикує викликати у президента США звинувачення у слабкості. Проте він зробив припинення конфлікту однією зі своїх головних передвиборчих обіцянок.

"Росія пережила три роки санкцій і тепер не піддасться на погрози, оскільки нові заходи не будуть більш ефективними, наполягають люди, знайомі з думками у Кремлі", - йдеться у статті.

Раніше у Білому домі визнали, що перемир’я між Україною та РФ не відбудеться до Великодня.

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