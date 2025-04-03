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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна отримає додаткові винищувачі F-16 — генерал Крістофер Каволі

Для управління такими винищувачами підготували і українських пілотів.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Україна отримає додаткові винищувачі F-16 — генерал Крістофер Каволі

головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі / © Associated Press

Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі F-16. Літаки вже готують до відправлення.

Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.

Він нагадав, що Україна вже отримала партію літаків F-16 від партнерів.

«Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку», — додав генерал.

Україна активно використовує F-16, зауважив генерал, вони літають «щодня». Літаки допомогли відбити велику кількість ракетних атак Росії. Також винищувачі вже здійснили багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході.

«Жоден із F-16 не був зі США. Здебільшого вони були з північноєвропейських країн — Нідерландів, Данії», — зазначив Каволі.

Нагадаємо, Швеція готує авіабази для України. Уряд цієї країни навіть змінив бюджетні плани, щоб прискорити реалізацію цієї допомоги.

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