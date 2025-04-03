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Україна отримає додаткові винищувачі F-16 — генерал Крістофер Каволі
Для управління такими винищувачами підготували і українських пілотів.
Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі F-16. Літаки вже готують до відправлення.
Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.
Він нагадав, що Україна вже отримала партію літаків F-16 від партнерів.
«Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку», — додав генерал.
Україна активно використовує F-16, зауважив генерал, вони літають «щодня». Літаки допомогли відбити велику кількість ракетних атак Росії. Також винищувачі вже здійснили багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході.
«Жоден із F-16 не був зі США. Здебільшого вони були з північноєвропейських країн — Нідерландів, Данії», — зазначив Каволі.
Нагадаємо, Швеція готує авіабази для України. Уряд цієї країни навіть змінив бюджетні плани, щоб прискорити реалізацію цієї допомоги.
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