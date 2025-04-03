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Украина получит дополнительные истребители F-16 — генерал Кристофер Каволи
Для управления подобными истребителями подготовили и украинских пилотов.
Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16 . Самолеты уже готовят к отправке.
Об этом во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.
Он напомнил, что Украина уже получила партию F-16 самолетов от партнеров.
«Есть больше F-16, которые готовятся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, проходящих подготовку», — добавил генерал.
Украина активно использует F-16, заметил генерал, они летают каждый день. Самолеты помогли отразить большое количество ракетных атак России. Также истребители уже совершили много наступательных атак, в том числе бомбардировок на востоке.
«Ни один из F-16 не был из США. В большинстве своем они были из североевропейских стран — Нидерландов, Дании», — отметил Каволи.
Напомним, Швеция готовит авиабазы для Украины. Правительство этой страны даже изменило бюджетные планы, чтобы ускорить реализацию этой помощи.
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