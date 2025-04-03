Украина получит дополнительные истребители F-16 — генерал Кристофер Каволи

главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи / © Associated Press

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Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16 . Самолеты уже готовят к отправке.

Об этом во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Он напомнил, что Украина уже получила партию F-16 самолетов от партнеров.

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«Есть больше F-16, которые готовятся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, проходящих подготовку», — добавил генерал.

Украина активно использует F-16, заметил генерал, они летают каждый день. Самолеты помогли отразить большое количество ракетных атак России. Также истребители уже совершили много наступательных атак, в том числе бомбардировок на востоке.

«Ни один из F-16 не был из США. В большинстве своем они были из североевропейских стран — Нидерландов, Дании», — отметил Каволи.

Напомним, Швеция готовит авиабазы для Украины. Правительство этой страны даже изменило бюджетные планы, чтобы ускорить реализацию этой помощи.

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