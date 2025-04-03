Росія готує 300 тисяч військових для наступу: Жданов шокував планами Путіна

Олег Жданов / © ТСН

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Російська армія планує наступ на Україну наприкінці травня — на початку червня 2025 року. Противник до цього часу здатен набрати 300 тисяч особового складу.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Водночас озброїти цю армію, за його словами, навряд чи.

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«Так, в особовому складі вони можуть набрати 300 тисяч, як вони запланували: 160 призову, 150 резервістів, які зараз навчаються на полігоні. Ще зняти бронювання зі студентів і 100-200 тисяч мобілізувати. Так що вони до кінця року можуть поставити в стрій 300-350 тисяч особового складу. Це цілком імовірно. А от озброїти цю армію, крім екіпірування і стрілецької зброї чи легкого озброєння… Танків немає. Вони сьогодні формують мотострілецькі дивізії, в яких немає танкових полків. Є окремі танкові батальйони. Тобто тут величезне питання», — каже Олег Жданов.

Крім того, сьогодні сильно «просідає» російська артилерія, вважає експерт. Сили оборони України від літа минулого року змінили підхід до її знищення.

«Ми ставимо такі рекорди по її знищенню. Сьогодні наші дрони намагаються уражати суто ствол артилерійських систем. А справа в тому, що він не ремонтується, тільки під заміну. А заміняти стає все дедалі складніше і складніше. Вони мало випускають, а запаси закінчуються», — розповів Олег Жданов.

У квітні, на думку експерта, російська армія спробує активізуватися на Лиманському напрямку. У Торецьку ворог наразі не може продавити українську оборону.

«Там у нас кепські справи, але ми тримаємося. Вони зараз трошки мали успіх на Лимані. У них така методика, де є просування, там вони нарощують зусилля. Лиман — це північні ворота до Слов’янська, Краматорська. І вони будуть намагатися щось здобути до 9 травня. Путіну ж треба щось з трибуни на Червоній площі сказати. Якось підняти моральний дух для того, щоб потім в травні-червні почати літню компанію вже більш масштабно, вже на декількох, припустимо, оперативних напрямках для захоплення наших територій», — каже Олег Жданов.

За його словами, ситуація на фронті в другій половині 2025-го року буде залежати від наших партнерів. Якщо Україні будуть постачати достатню кількість касетних боєприпасів, то ми зможемо нівелювати перевагу Росії в особовому складі.

«Сьогодні в росіян бронетехніки не так багато, ми, в принципі, з нею можемо справитися. А от з особовим складом у нас проблеми, нас набагато менше, але залізо завжди перемагало м’ясо. І якщо буде „кассетка“ в ракетах, в коригованих бомбах, в артилерійських снарядах, плюс дрони осколкової дії, то ми можемо цю перевагу компенсувати», — вважає Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що Росія стверджує, що Україна «порушує енергетичне перемир’я». Читайте коментар Генштабу.