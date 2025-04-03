РФ накопичує нові сили на Харківщині: в Третій штурмовій розкрили плани ворога

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін

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Російські окупанти прагнуть захопити містечко Борова на Харківщині у смузі відповідальності Третьої штурмової бригади.

Про це розповів підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram.

За його словами, отримати контроль над Боровою на Харківщині росіяни ставили за мету ще минулого року. Проте нічого у них не вийшло.

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«У своїх спробах вони стерли кілька дивізій, зокрема 20 армії РФ. Наша бригада, а також підрозділи поряд стали нездоланною перешкодою на цьому напрямку. Певний період там були просто відчайдушні спроби дійти і перейти річку Оскіл, що супроводжувались безперервними атаками, горами трупів та в результаті — втратою наступального потенціалу ворога», — розповідає Жорін.

За його словами, військові 3-ї ОШБр скористалися ослабленням ворога, звільнивши село Надія та покращивши тактичне положення ще на деяких ділянках.

Жорін зазначає, що зараз РФ накопичує нові сили, готує нові підрозділи для перекидання на цей напрямок, щоб повернутись до плану по виходу до річки Оскіл. «Проте не думаю, що і в цей раз у них щось тут вийде», — підсумував офіцер.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів про тривожну ситуацію на Куп’янському напрямку, де тисне ворог.