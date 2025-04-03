У Буковелі відреагували на побиття коня: шоковані та обурені

Коня, якого жорстоко побив власник, хочуть викупити / © pixabay.com

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В адміністрації гірськолижного курорту Bukovel на Прикарпатті повідомили про початок службового розслідування випадку жорстокого поводження з конем та розшукують власника тварини, щоб викупити її та передати на реабілітацію.

Про це йдеться на офіційному сайті Bukovel.

«Ми шоковані та обурені інформацією про випадок жорстокого поводження з конем. Для нас це неприйнятно, і ми засуджуємо будь-яку жорстокість до тварин», — йдеться в повідомленні на офіційному сайті Bukovel.

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Як повідомляється, було розпочате внутрішнє розслідування разом із Національною поліцією та міжнародними наглядачами, щоб встановити всі обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності.

«Ми не залишимо це без уваги й зробимо все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося. Зараз разом із активістами ми розшукуємо власника тварини, щоб викупити її та передати на реабілітацію одному з провідних центрів по догляду за конями, де про нього подбають належним чином», — повідомили в Bukovel.

У адміністрації курорту запевняють, що «Буковель» функціонує та розвивається виключно у правовому полі, за нормами та стандартами українського законодавства та міжнародними стандартами сталого розвитку, включаючи великий законодавчий комплекс, зокрема Закон України «Про тваринний світ», що регулює питання охорони тваринного світу, закони та конвенції про захист домашніх тварин, охорону біорізноманіття та інш.

«І те, що подібне могло статися поруч із обʼєктами курортного комплексу, є для нас неприйнятним. Дякуємо, що привернули увагу до цієї ситуації», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на гірськолижному курорті Буковель туристи стали свідками жорстокого поводження з твариною. Чоловік завдавав ударів палицею коню, який не міг зрушити колоди. Відео інциденту викликало обурення у соцмережах та привернуло увагу правоохоронців.