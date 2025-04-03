Росія готує новий наступ на кількох напрямках: у Зеленського розповіли деталі

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса

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Росія готує наступ на кількох напрямках і хоче наростити угруповання на 150 тисяч осіб, що є еквівалентом приблизно 15-ти мотострілецьких дивізій.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає «Суспільне».

«Проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо», — сказав Паліса.

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За його словами їхнє формування триває.

Паліса повідомив: нарощування тиску на фронті відбувається на тлі консультацій щодо припинення вогню, в якому росіяни зацікавлені небагато, крім, можливо, питань, пов’язаних із морським напрямком, де режим припинення вогню для них більш актуальний.

Ворог також поступово просувається, намагаючись продавити окремі ділянки фронту. За словами заступника керівника Офісу президента, йдеться про часткові тактичні успіхи, яких противник досягає із дуже великими втратами.

«Але якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час. На окремих ділянках фронту противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо й також досягаємо результатів», — сказав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, Павло Паліса також наголосив, що Україна фіксує випадки порушення домовленостей щодо припинення атак і передає інформацію американській стороні дипломатичними каналами.

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