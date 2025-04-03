Зеленський назвав "один із найбільших українських результатів" за час війни

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що перенести бойові дії на територію ворога, звідки прийшла війна, є абсолютно справедливим.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні за 3 квітня.

Президент розповів, що відвідав сьогодні село Ягідне на Чернігівщині, де на початку повномасштабного вторгнення окупанти ув’язнили усіх цивільних мешканків в «імпровізованому» концтаборів. За його словами, після деокупації багато об’єктів у селі відновили, будують нові будинки, працюють над збереженням пам’яті про те, як росіяни утримували все село в підвалі школи. Терор у Ягідному Зеленський назвав одним із найбільш цинічних і нелюдських злочинів цієї війни.

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У Чернігові Зеленський зустрівся з представниками всіх громад області.

«Багато питань. І особливо — у громад, які межують із Росією й фактично постійно перебувають під обстрілами. Вирішили сьогодні спрямувати додаткові кошти для підтримки всіх таких громад — прикордонних, на межі з ворогом, а також прифронтових. Наступного тижня урядовці повинні це вирішити: додаткові кошти — відчутні кошти — на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань», — сказав він.

Потім глава держави відправився на Сумщину — «один із напрямків, де багато що вирішується». Він відзначив воїнів 80-ї бригади, 82-ї бригади, 36-ї бригади і всіх захисників, хто виконує завдання на Курщині і захищає Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну із цих напрямків.

«Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога — це один із найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку — основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій», — підсумував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у найближчі тижні може з’явитися шанс дотиснути Росію на припинення вогню.