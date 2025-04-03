TikTok планують оштрафувати на 500 млн євро — в Bloomberg назвали причину

TikTok можуть оштрафувати / © Associated Press

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Китайську компанію ByteDance, яка володіє платформою TikTok, мають намір оштрафувати на 500 млн євро за незаконне надсилання даних європейських користувачів до КНР.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, Комісія із захисту даних Ірландії, яка регулює діяльність технологічних компаній у ЄС, накладе штраф на TikTok уже до кінця квітня 2025 року.

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Це буде зроблено після розслідування, що тривало від 2021-го. Фахівці виявили порушення китайською компанією загальних правил захисту даних ЄС. Там надіслали інженерам у КНР інформацію про користувачів ЄС.

Журналісти поки не отримали коментар від TikTok, а Комісія із захисту даних Ірландії відмовилася коментувати інформацію.

У вересні 2023 року TikTok вже штрафували в ЄС на 345 млн євро за ймовірні порушення в роботі з особистими даними дітей.

Ірландський регулятор також оштрафував на 1,2 млрд євро власника соціальної мережі Facebook, компанію Meta Platforms, та наказав стягнути 746 млн євро з Amazon.

Нагадаємо, 7-річна дівчинка опинилася в комі після вірусного челенджу TikTok.

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