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TikTok планують оштрафувати на 500 млн євро — в Bloomberg назвали причину
Розслідування тривало від 2021 року.
Китайську компанію ByteDance, яка володіє платформою TikTok, мають намір оштрафувати на 500 млн євро за незаконне надсилання даних європейських користувачів до КНР.
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
За даними джерел, Комісія із захисту даних Ірландії, яка регулює діяльність технологічних компаній у ЄС, накладе штраф на TikTok уже до кінця квітня 2025 року.
Це буде зроблено після розслідування, що тривало від 2021-го. Фахівці виявили порушення китайською компанією загальних правил захисту даних ЄС. Там надіслали інженерам у КНР інформацію про користувачів ЄС.
Журналісти поки не отримали коментар від TikTok, а Комісія із захисту даних Ірландії відмовилася коментувати інформацію.
У вересні 2023 року TikTok вже штрафували в ЄС на 345 млн євро за ймовірні порушення в роботі з особистими даними дітей.
Ірландський регулятор також оштрафував на 1,2 млрд євро власника соціальної мережі Facebook, компанію Meta Platforms, та наказав стягнути 746 млн євро з Amazon.
Нагадаємо, 7-річна дівчинка опинилася в комі після вірусного челенджу TikTok.
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