Британский разведчик рассказал, что может заставить Путина сдаться

Владимир Путин / © Associated Press

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Война стимулирует инновации как развитие беспилотников в Украине, тогда как Россия под председательством Путина ослабевает.

Такое мнение высказал бывший глава Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричард Дирлав, передает The Telegraph.

Он отмечает, что Украина и Россия страдают от стресса из-за войны. Он убежден, что крушение может поразить любую сторону.

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Украина зависит от поддержки США

Бывший глава MI6 отмечает, что у союзников Украины есть еще запасы денег, чтобы сохранить страну. Напротив России, для которой Китай не выступает надежной страховкой путинского режима.

Дирлав отметил, что Украину легко заставили согласиться на прекращение огня.

«Несмотря на скорость, с которой она развила собственную промышленность вооружений и оцифровала поле боя, ее ежедневная зависимость от тактической разведки Америки остается незаменимой», — заметил бывший глава MI6.

Способность Украины наносить удары по ключевым целям в России не позволила россиянам достаточно нарастить силы для осуществления стратегического прорыва.

Дирлав напомнил, что именно тогда, когда американский президент Дональд Трамп временно приостановил передачу Киеву разведывательной информации, результат стал заметен почти мгновенно.

Не упуская такой возможности, россияне воспользовались ею для возвращения под свой контроль территорий в Курской области, которые захватила Украина.

Бывший глава MI6 подчеркнул, что Украина пока не может получать такой же объем полезных разведанных без помощи США. Европейские союзники не могут их заменить.

Поэтому страна превратилась в «пушинку» в руках администрации Трампа, как следствие возникло ужасное соглашение о полезных ископаемых, которое президент Владимир Зеленский должен принять «стиснув зубы».

Шаткое положение Путина

Эксперт убежден, что Эксглава MI6 заверил, что Россией не удастся манипулировать подобным способом. По его словам, пока нет никаких свидетельств того, что Путин готов пойти на перемирие.

Однако реальность того, что ему придется это сделать, может быть ближе, чем он думает.

Российский диктатор все еще не рассматривает Украину как отдельное государство. В этой связи он продолжает пытаться захватить страну и изменить в ней режим.

Дирлав считает, что мотивы согласиться на прекращение огня у Путина могут появиться только после серьезных перемен в России. Они могут произойти как внутри страны, так и в результате давления США.

Бывший глава MI6 назвал уязвимые места главы Кремля:

его власть,

отношения с клептократией,

состояние экономики РФ

стойкость армии,

По мнению эксперта, абсолютная власть диктатора означает и абсолютную ответственность. Именно поэтому глава России сейчас находится в шатком положении.

«Когда его режим начнет не в состоянии обеспечивать ожидаемое вознаграждение его банде приближенных, как это начинает происходить, тогда его лидерство будет поставлено, и, вероятно, уже подвергается сомнению», — отметил бывший глава MI6.

По его словам, по мере того, как экономика будет пробуксовывать, а денежные резервы России будут близки к исчерпанию, вероятность серьезных потрясений в масштабах страны будет неумолимо расти.

Дирлав убежден, что в этом году военный потенциал России достигнет пика, а затем он будет заметно снижаться.

Трамп должен определиться со своей стратегией. Он может усилить военную поддержку Украины, поскольку Россия приближается к своей переломной военной точке или усилить санкции против стран, поддерживающих экономику Москвы, покупая ее нефть и газ, поделился эксперт.

«Ни один из вариантов не принесет результата, который будет соответствовать нетерпимости Трампа по поводу прекращения огня и приостановки катастрофического уровня потерь и смертности на поле боя», — отметил Дирлав.

Однако вторичные санкции, которые ударят в частности по Китаю, являются мощным, хотя и медленным оружием, считает эксглава MI6.

Дирлав отметил, что пока нет быстрого способа заставить Путина согласиться на прекращение огня.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о том, что Путинский режим хочет создать «переходную администрацию» в Украине.

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