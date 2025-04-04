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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2165
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1 хв

Вибух автомобіля у Дніпрі: ЗМІ дізналися, хто був у машині

Місцеві мешканці розповідають, що вибух був дуже гучним.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Поліція.

Поліція. / © Поліція Київської області

У Дніпрі зранку 4 квітня стався вибух. Поранення отримав 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько.

Про це повідомило “Суспільне” з посиланням на власні джерела.

“На місці наразі працюють вибухотехніки”, - передають кореспонденти “Суспільного”.

Події надають правову кваліфікацію та з'ясовують усі обставини.

За словами місцевого жителя Володимира, він йшов купувати воду, коли почув гучний вибух.

"Дуже гучно було, я на вулиці був. Думали, що ППО спрацювало. Кажуть, якогось посадовця підірвали", - сказав чоловік.

Як повідомлялося, зранку в Дніпрі вибухнув автомобіль. Поліція Дніпропетровської області поінформувала, що водій автомобіля - місцевий посадовець та його дружина отримали поранення.

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