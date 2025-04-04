Вибух автомобіля у Дніпрі: ЗМІ дізналися, хто був у машині

Поліція. / © Поліція Київської області

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У Дніпрі зранку 4 квітня стався вибух. Поранення отримав 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько.

Про це повідомило “Суспільне” з посиланням на власні джерела.

“На місці наразі працюють вибухотехніки”, - передають кореспонденти “Суспільного”.

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Події надають правову кваліфікацію та з'ясовують усі обставини.

За словами місцевого жителя Володимира, він йшов купувати воду, коли почув гучний вибух.

"Дуже гучно було, я на вулиці був. Думали, що ППО спрацювало. Кажуть, якогось посадовця підірвали", - сказав чоловік.

Як повідомлялося, зранку в Дніпрі вибухнув автомобіль. Поліція Дніпропетровської області поінформувала, що водій автомобіля - місцевий посадовець та його дружина отримали поранення.

Дата публікації 16:44, 03.04.25 Кількість переглядів 100 Знущання з коня у Буковелі: поліція встановила особу зловмисника