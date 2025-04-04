Утечка данных США: Пентагон начал расследование касательно использования Питом Хетсетом программы Signal

Пит Хетсет / © Getty Images

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Генеральный инспектор Министерства обороны США начинает расследование в отношении секретаря Пентагона Пита Хетсета. Речь идет об использовании приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal для обсуждения конфиденциальной информации о военных операциях в Йемене.

Об этом пишет The Gusrdian.

Что известно о расследовании

Расследование явилось ответом на двухпартийный запрос сенатского комитета вооруженных сил. Появились утверждения, что в групповом чате Signal, в котором принимал участие журналист The Atlantic, были распространены весьма точные и, скорее всего, секретные разведданные о готовящихся авиаударах США в Йемене.

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Следователи также проверят соблюдение требований по классификации и хранению записей, которые, вероятно, были нарушены из-за таймера, установленного на канале.

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"В служебной записке исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Стива Стеббинса говорится, что расследование установит, в какой степени министр обороны и другие сотрудники Министерства обороны придерживались политики и процедур Министерства обороны по использованию коммерческого приложения для обмена сообщениями в официальных целях", — пишут журналисты.

Представитель Пентагона отказался комментировать текущий ход расследования.

"Если это правда, то эти сообщения поднимают вопрос использования несекретных сетей для обсуждения конфиденциальной и секретной информации, а также обмена такой информацией с теми, кто не имеет соответствующего допуска и должен ее знать", — написали сенаторы в своем письме.

The Atlantic опубликовал сообщения, которыми Хетсет поделился на Signal, включавшие оперативные данные об ударах по целям повстанцев-хуситов в Йемене, такие как время запуска истребителей F-18, время сброса бомб и пуски морских ракет “Томагагавк”, отправленные к началу операции.

Белый дом и сам Хетсет настойчиво утверждали, что сообщения были лишь "командными обновлениями", не содержащими засекреченных источников или методов.

Однако собственные правила классификации Пентагона предполагают, что подробные военные планы в чате Signal обычно классифицируются по меньшей мере на уровне секретно, в то время как некоторые обновления в реальном времени могли бы подняться до более высокого уровня секретности информации.

"Бывший юрист Госдепартамента Брайан Финукейн, имеющий большой опыт в контртеррористических операциях, включая удары по хуситам, сообщил Guardian, что специфика информации о самолетах позволяет предположить, что она была секретной и такие предварительные оперативные данные были бы засекречены", — говорится в материале.