На следующем саммите НАТО ожидают Трампа—Сикорский

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге в июне этого года.

Об этом заявил журналистам в пятницу, 4 апреля, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе, передает Reuters.

При этом он убежден, что американский президент остается преданным статье 5 устава НАТО о взаимной обороне.

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На вопрос, верит ли он, что США остаются верными защите территории НАТО, Сикорский ответил «да».

«Президент Трамп подтвердил это лидерам, это [5 статья устава НАТО] все еще действует, и, как мы слышим, президент Трамп будет присутствовать на саммите в Гааге», — добавил он.

Политика безопасности администрации Трампа подорвала уверенность Европы, что Соединенные Штаты придут на помощь европейским союзникам, если они подвергнутся нападению, что заставило поддать сомнению приверженность Вашингтона принципу взаимной обороны.

Однако на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио сказал союзникам, что Вашингтон остается преданным Альянсу, но ожидает, что они будут тратить гораздо больше на оборону, и даст им некоторое время для этого.

Лидеры стран НАТО встретятся в Гааге 24-26 июня.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что российская угроза государствам НАТО будет существовать еще много лет даже после заключения мирного соглашения с Украиной.