Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп буде присутнім на саміті НАТО в Гаазі у червні цього року.

Про це заявив журналістам у п’ятницю, 4 квітня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі, передає Reuters.

При цьому він висловив переконання, що американський президент залишається відданим статті 5 статуту НАТО щодо взаємної оборони.

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На питання, чи вірить він, що США залишаються відданими захисту території НАТО, Сікорський відповів «так».

«Президент Трамп підтвердив це лідерам, це [5 стаття статуту НАТО] все ще діє, і, як ми чуємо, президент Трамп буде присутній на саміті в Гаазі», — додав він.

Політика безпеки адміністрації Трампа підірвала упевненість Європи, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу європейським союзникам, якщо вони зазнають нападу, що змусило поставити під сумнів відданість Вашингтона принципу взаємної оборони.

Однак на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі держсекретар США Марко Рубіо сказав союзникам, що Вашингтон залишається відданим Альянсу, але очікує, що вони витрачатимуть набагато більше на оборону, і дасть їм деякий час для цього.

Лідери країн НАТО зустрінуться в Гаазі 24-26 червня.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що російська загроза для держав НАТО буде існувати ще багато років навіть після укладення мирної угоди з Україною.