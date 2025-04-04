"Единственным источником войны является Россия": Сибига выступил на Совете Украина — НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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В четверг, 3 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел с участием главы МИД Украины Андрея Сибиги. Это была первая встреча в таком формате, участие в которой принял госсекретарь США Марк Рубио. Сибига выразил благодарность союзникам за их поддержку Украины и увеличение объемов военной помощи в первые месяцы 2025 года.

Об этом сообщает МИД Украины.

Главные заявления Сибиги

Глава зарубежного ведомства:

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подчеркнул, что Украина в течение марта сделала реальные шаги к миру;

отметил лидерство США в мирных усилиях и напомнил о безусловном согласии Украины на полное 30-дневное прекращение огня;

заметил, что с российской стороны в ответ на это прозвучали лишь дополнительные требования и условия, свидетельствующие о том, что Россия является препятствием для мира и единственным источником войны.

проинформировал присутствующих о конкретных случаях нарушения Россией договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики и подчеркнул, что прекращение огня в Черном море должно распространяться на портовую инфраструктуру и не касается военных кораблей РФ;

заявил, что Украина также настаивает на прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и передала соответствующую позицию американской стороне.

"Мы убеждены, что пора усиливать давление на Россию. Экономическое давление благодаря санкциям. Военное давление благодаря предоставлению Украине дополнительной военной помощи и пакетов сдерживания. Давление — это единственный способ заставить Россию относиться к миру серьезно",

уверяет министр.

Сибига в очередной раз повторил принципиальные позиции Украины, которые не могут подлежать обсуждению в контексте мирных усилий:

Украина никогда не признает российскую оккупацию своих территорий; Не может быть никаких ограничений относительно украинской армии, обороноспособности или военной помощи партнеров; Ни третья страна не может блокировать выбор Украиной альянсов или союзов.

"Будущее членство Украины в НАТО зафиксировано юридически как в Конституции Украины, так и в решениях ряда саммитов НАТО, включая предыдущий саммит в Вашингтоне", — напомнил дипломат.

Он обратил внимание союзников на то, что Украина сегодня является силой, которая укрепляет безопасность всего евроатлантического пространства. Именно наши военные сдерживают агрессивную Россию, являющуюся основной угрозой для Альянса. Украинская армия является крупнейшей сухопутной армией континента с уникальным опытом, а наше государство тратит 26% на оборону и способно производить миллионы беспилотников в год среди других достижений украинского высокотехнологичного ВПК.

"Украина уже есть и будет мощной военной силой на востоке Европы. Стратегический выбор, стоящий перед вами, состоит в том, будет ли эта сила в НАТО или вне НАТО", - заявил Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс является одним из наиболее динамичных в мире и призвал союзников продолжить увеличивать инвестиции в украинское производство оружия.

Он также приветствовал обсуждение надежных гарантий безопасности для Украины в рамках "Коалиции решительных" при лидерстве Великобритании и Франции, подчеркнул необходимость распространения будущего присутствия союзников на сушу, воздух и море.

Речь шла и о приоритетных краткосрочных потребностях Украины — дополнительных комплексах ПВО и боеприпасах к ним, снарядах, дронах и другом оборудовании.

Позиция участников

Большинство участников Совета выразили поддержку мирных усилий США и подчеркнули, что именно Украина делает шаги к миру, в то время как Россия медлит. Союзники разделяют призыв к усилению давления на Россию в целях принуждения ее к миру. Вопрос увеличения поддержки Украины и ее обороноспособности также встретил отклик у партнеров — ряд государств-членов НАТО объявили о подготовке новых пакетов помощи.

Андрей Сибига выразил глубокую признательность союзникам НАТО за твердую и твердую поддержку нашего государства в противостоянии российской агрессии.

"Сегодня мы чувствуем, что мы не наедине. Благодарю вас и рассчитываю на дальнейшие конкретные решения", — подытожил министр.

Напомним, Путин под прикрытием переговоров резко увеличил атаки на Украину.