Любит готовить в белой одежде: Меган Маркл показала кадры со своей кухни

Меган Маркл / © Associated Press

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Герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram видео и подробнее рассказала о том, как готовила десерт, который назвала в честь своей дочери принцессы Лилибет.

«Я сделала вариацию рецепта бананового пудинга моей бабушки, приготовив домашний ванильный пудинг, выложив его слоями из свежего крема шантильи (разве слово „шантильи“ не напоминает вам ту старую песню Big Bopper?!), с клубникой, пропитанной свежим лимонным соком и небольшим количеством сахара. Конечно, ломтики банана и ванильные вафли укладываются слоями для этого сладкого угощения, которое мы назвали в честь Лили. Шантильи Лили 🍨», — написала под видео Меган.

Ранее в своем блоге Меган показывала, как готовила этот десерт со своей мамой Дорией Редлан. Она также была одета в белый лук, похоже, молочно-белые оттенки — ее любимые для таких уютных домашних образов.

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