Нацбанк / © УНИАН

Реклама

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о намерении в ближайшее время заменить традиционную монету копейка на новую, более патриотическую единицу — шаг.

Эту инициативу он озвучил в интервью изданию NV.

Пышный подчеркнул, что Нацбанк планирует, чтобы в следующем тираже украинских монет уже не использовались копейки, а вместо них появились шаги. Однако старые монеты будут оставаться в обращении.

Реклама

Он также заверил, что для внедрения этого изменения не потребуются дополнительные расходы ни со стороны Национального банка, ни из государственного бюджета.

В Украине сегодня в обращении находится почти 15 миллиардов монет разных номиналов, из которых около 5,5 миллиардов составляют монеты номиналом 10 и 50 копеек. Каждый год для замены изношенных монет Нацбанк чеканит новые.

Напомним, Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг». Это объясняют тем, что они хотят возродить «историческую справедливость».