РФ намерена увеличить численность военных в Украине: о какой цифре идет речь

Военные РФ / © Associated Press

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Россия планирует увеличить численность группировки в Украине до 750 тысяч солдат. Есть три главных способа пополнения армии РФ.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Призыв в России

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Он происходит дважды в год и сейчас является самым крупным по численности по сравнению с прошлым годом. Текущие нормы российского законодательства не предусматривают роли призывников в боевых действиях. Однако следует рассматривать ситуацию с другой стороны.

"Параллельно с началом призыва происходит и увольнение из армии тех военнослужащих, которые завершили срочную службу. И это важный момент для РФ, поскольку военное руководство пытается как можно больше законтрактовать срочников на более длительные сроки службы, чтобы компенсировать потери российской армии. Это одна составляющая пополнения армии РФ", — отметил Згурец.

Контракты за деньги

Эта составляющая остается важным фактором пополнения российской армии. В этом году Россия планирует набрать около 340 тысяч человек на контрактной основе.

"Однако это количество может быть больше, поскольку в прошлом году планировалось набрать 370 тысяч, но фактически было набрано 440 тысяч путем контрактов", — говорит Згурец.

Лица, имеющие судимость

По данным ГУР, в прошлом году такие люди составляли 15% от общего числа новобранцев.

"В этом году российская армия планирует набрать около 30% лиц с уголовным прошлым, ведь подписание контракта с армией прекращает все судебные тяжбы", — подсчитал эксперт.

Это основные способы пополнения армии, которые сейчас используют Россия для увеличения ее численности, чтобы компенсировать значительные потери на поле боя.

"Потери РФ сейчас достаточно серьезны и не позволяют реализовать планы, которые Россия разрабатывала в течение длительного времени. В частности, речь идет об увеличении численности российской группировки в Украине до 750 тысяч. Сейчас этот показатель составляет 600-620 тысяч, включая войска в Курской области. Эти цифры остаются достаточно стабильными в течение длительного времени", — завершил Згурец.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля ВСУ уничтожили 920 950 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных.