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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Долги украинцев по микрокредитам резко выросли: аналитика

В прошлом году украинцы не только активнее брали кредиты, но и накапливали свои задолженности.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Микрокредиты

Микрокредиты в Украине: / © Pexels

В 2024 году украинцы оформили 8,3 млн микрокредитов на сумму 51,69 млрд грн — это на 27% больше, чем годом ранее. Средняя сумма ссуды также выросла: с 4926 грн в 2023 году до 6217 грн в 2024-м.

Об этом сообщил аналитический портал Опендатабот со ссылкой на данные НБУ.

Количество выданных микрокредитов / © Опендатабот

Количество выданных микрокредитов / © Опендатабот

Средняя сумма микрокредита выросла на 26% — с 4926 грн в 2023-м до 6217 грн в 2024-м. Активнее всего брали кредиты в III квартале — по 729 тыс. займов в месяц, но к концу года активность упала до 691 тыс.

Средняя сумма микрокредитов / © Опендатабот

Средняя сумма микрокредитов / © Опендатабот

За год задолженность перед МФО выросла с 9,3 млрд до 15,77 млрд грн (+6,47 млрд). Наибольший скачок произошел за первые три квартала — долг удвоился (до 18,47 млрд), но к концу года немного уменьшился (–2,7 млрд).

Задолженность по микрокредитам / © Опендатабот

Задолженность по микрокредитам / © Опендатабот

Напомним, в Украине обнаружены нарушения в коммунальных платежках.

Дата публикации
Количество просмотров
211
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