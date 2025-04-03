Курс валют на 4 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 4 апреля. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составляет 41,34 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,34 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,85 (+22 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,92 (+23 коп.)

Напомним, курс валют продолжает преподносить сюрпризы, но в этот раз приятные – после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару, спрос на него снижается.

Реклама

Читайте также: