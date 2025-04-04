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В Мелитополе подорвали броневик с "кадыровцами": детали от ГУР
"Пройти" удалось 5 окупантов.
Наши бойцы эффективно отработали по врагу в Мелитополе. Так, уничтожен броневик с "кадыровцами".
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Детали взрыва в Мелитополе
Известно, что 3 апреля на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль “Тигр” российских захватчиков.
"Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат восток", - отметили
Потери врага составили не менее пяти "кадыровцев".
Напомним, по состоянию на утро 4 апреля ВСУ уничтожили 920 950 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных.”