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- Війна
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У Мелітополі підірвали броньовик з "кадировцями": деталі від ГУР
“Мінуснути” вдалося 5 окупантів.
Наші бійці ефективно відпрацювали по ворогові у Мелітополі. Так, знищено броньовик з “кадировцями”.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Деталі вибуху у Мелітополі
Відомо, що 3 квітня на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль “Тигр” російських загарбників.
“Всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу “Ахмат восток”, — зазначили
Втрати ворога склали щонайменше п’ять “кадировців”.
Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня ЗСУ знищили 920 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових.