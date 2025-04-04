ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
1 хв

У Мелітополі підірвали броньовик з "кадировцями": деталі від ГУР

“Мінуснути” вдалося 5 окупантів.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Підрив кадировців у Мелітополі

Підрив кадировців у Мелітополі

Наші бійці ефективно відпрацювали по ворогові у Мелітополі. Так, знищено броньовик з “кадировцями”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Деталі вибуху у Мелітополі

Відомо, що 3 квітня на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль “Тигр” російських загарбників.

“Всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу “Ахмат восток”, — зазначили

Втрати ворога склали щонайменше п’ять “кадировців”.

Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня ЗСУ знищили 920 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie