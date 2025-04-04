Реклама

У Бразилії члени банди підпалили труну померлого конкурента під час похорону на очах у шокованих родичів.

Про це пише NTK.

Жорстокий акт стався у вівторок, 1 квітня.

Реклама

Загиблий чоловік був убитий у сутичці з поліцією напередодні. Він входив до групи з близько 10 злочинців, які намагалися влаштувати засідку на банду конкурентів, але були заскочені поліцією безпосередньо перед нападом.

Озброєні агресори, як повідомляється, відкрили вогонь по офіцерах, тікаючи з місця події. Поліція відкрила вогонь у відповідь і смертельно поранила трьох членів банди, зокрема чоловіка, якого оплакували на поминках.

За повідомленнями, четверо злочинців-суперників увірвалися на урочисте зібрання у відповідь. Вони погрожували скорботним і підпалили труну під час заходу в Трайрі.

Під час похорону підпалили труну з тілом / © скриншот з відео

Один із підозрюваних отримав опіки обличчя під час підпалу і був госпіталізований. Поліція заарештувала 18-річного хлопця разом із трьома підозрюваними співучасниками того ж дня.

Наразі лише підлітку було висунуто звинувачення у зв’язку з пожежею. Підозрюваному висунули звинувачення в нарузі над тілом померлого, підпалі, участі в організованій злочинності та розбещенні неповнолітнього. Розслідування триває.

Нагадаємо, суддя залишився зі зламаним пальцем після нападу підозрюваного.