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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
556
Час на прочитання
2 хв

Коли в Україні вдарять заморозки й буде сніг: попередження синоптикині

Температура повітря значно знизиться. Очікуються заморозки й мокрий сніг.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується

Цього тижня до України прийде незначне похолодання. В деяких областях місцями пройде дощ і мокрий сніг.

Про це в етері телемарафону повідомила синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталя Птуха.

«Це сценантична ситуація, і не зважаючи на те, що сьогодні у нас високі значення температури, справжні, весняні, навіть до плюс 19 по Україні, але вже відзавтра погода почне змінюватися. Ці зміни обумоглені надходженням холодного арктичного повітря з північних широт, з півночі Європи. Звичайно, разом з атмосферним фронтом, який надійде завтра до території України, починаючи від західних областей, він буде просуватися на південний схід», — сказала вона.

Завтра, 5 квітня, очікуються опади у вигляді дощу і зниження температури.

Але вже завтра надвечір, наприклад, у Волинській області, Рівненській, вже ближче до вечірніх, навіть нічних годин, опади можуть вже перейти у змішану фазу, тобто дощ з мокрим снігом.

«Це надходитиме холодне повітря з північних широт, а над територією України, саме над північно-східними регіонами, тобто це Чернігівщина, Сумщина, буде центр циклону», — додала вона.

За її даними, така погода буде 6 та 7 квітня, будуть супроводжуватися опади змішаної фази.

Переважно це може бути у західних, найбільше відчуть вплив в західних та північних областях. Частково центральні опади можуть бути саме у вигляді навіть мокрого снігу.

І тимчасове утворення снігового покриву в цих регіонах від трьох, ми максимум очікуємо, до 15 см.

Раніше синоптики повідомили про погоду вихідними — 5-6 квітня. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
556
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