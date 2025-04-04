Когда в Украине ударят заморозки и будет снег: предупреждение синоптикини

Погода испортится

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На этой неделе в Украину придет незначительное похолодание. В некоторых областях местами пройдет дождь и мокрый снег.

Об этом в эфире телемарафона сообщила синоптика «Укргидрометцентра» Наталья Птуха.

«Это сценантическая ситуация, и несмотря на то, что сегодня у нас высокие значения температуры, настоящие, весенние, даже до плюс 19 по Украине, но уже с завтрашнего дня погода начнет меняться. Эти изменения обусловлены поступлением холодного арктического воздуха из северных широт, с севера Европы. Конечно, вместе с атмосферным фронтом, который поступит завтра на территорию Украины, начиная от западных областей, он будет продвигаться на юго-восток», — сказала она.

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Завтра, 5 апреля, ожидаются осадки в виде дождя и понижения температуры.

Но уже завтра к вечеру, например, в Волынской области, Ровенской, уже ближе к вечерним, даже ночным часам, осадки могут перейти в смешанную фазу, то есть дождь с мокрым снегом.

"Это будет поступать холодный воздух с северных широт, а над территорией Украины, именно над северо-восточными регионами, то есть Черниговщина, Сумщина, будет центр циклона", - добавила она.

По ее данным, такая погода будет 6 и 7 апреля, будут сопровождаться осадки смешанной фазы.

Преимущественно это может быть в западных, наиболее ощутим влияние в западных и северных областях. Частично центральные осадки могут быть именно в виде мокрого снега.

И временное образование снежного покрова в этих регионах от трех, мы максимум ожидаем до 15 см.

Ранее синоптики сообщили о погоде в выходные — 5-6 апреля. Больше об этом читайте в новости.