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ТСН у соціальних мережах

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Борги українців за мікрокредитами різко зросли: аналітика

Торік українці не тільки активніше брали кредити, але й накопичували свої заборгованості.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Мікрокредити

Мікрокредити в Україні: / © Pexels

2024 року українці оформили 8,3 млн мікрокредитів на суму 51,69 млрд грн — це на 27% більше, ніж роком раніше. Середня сума позики також зросла: з 4926 грн 2023 року до 6217 грн 2024-го

Про це повідомив аналітичний портал Опендатабот з посиланням на дані НБУ.

Кількість виданих мікрокредитів / © Опендатабот

Кількість виданих мікрокредитів / © Опендатабот

Середня сума мікрокредиту зросла на 26% — з 4926 грн 2023-го до 6217 грн 2024-го. Найактивніше брали кредити в III кварталі — по 729 тис. позик на місяць, але до кінця року активність впала до 691 тис.

Середня сума мікрокредитів / © Опендатабот

Середня сума мікрокредитів / © Опендатабот

За рік заборгованість перед МФО зросла з 9,3 млрд до 15,77 млрд грн (+6,47 млрд). Найбільший стрибок відбувся за перші три квартали — борг подвоївся (до 18,47 млрд), але до кінця року трохи поменшав (–2,7 млрд).

Заборгованість за мікрокредитами / © Опендатабот

Заборгованість за мікрокредитами / © Опендатабот

Нагадаємо, в Україні виявили порушення в комунальних платіжках.

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