РФ має намір збільшити чисельність військових в Україні: про яку цифру йдеться

Військові РФ / © Associated Press

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Росія планує збільшити чисельність угруповання в Україні до 750 тисяч солдатів. Існують три основні способи поповнення армії РФ.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Призов в Росії

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Він відбувається двічі на рік і наразі є найбільшим за чисельністю порівняно з минулим роком. Поточні норми російського законодавства не передбачають участі призовників у бойових діях. Однак варто розглядати ситуацію з іншого боку.

"Паралельно з початком призову відбувається й звільнення з армії тих військовослужбовців, які завершили строкову службу. І це важливий момент для РФ, оскільки військове керівництво намагається якомога більше законтрактувати строковиків на більш тривалі терміни служби, аби компенсувати втрати російської армії. Це одна складова поповнення армії РФ", — зазначив Згурець.

Контракти за гроші

Ця складова залишається важливим чинником поповнення російської армії. Цього року Росія планує набрати близько 340 тисяч осіб на контрактній основі.

"Однак ця кількість може бути більшою, оскільки минулого року планувалося набрати 370 тисяч, але фактично було набрано 440 тисяч шляхом контрактів", — каже Згурець.

Особи, які мають судимість

За даними ГУР, минулого року такі люди становили 15% від загальної кількості новобранців.

"Цього року російська армія планує набрати близько 30% осіб з кримінальним минулим, адже підписання контракту з армією припиняє всі судові позови", — підрахував експерт.

Це основні способи поповнення армії, які зараз використовує Росія для збільшення її чисельності, щоб компенсувати значні втрати на полі бою.

"Втрати РФ зараз є досить серйозними й не дозволяють реалізувати плани, які Росія розробляла протягом тривалого часу. Зокрема йдеться про збільшення чисельності російського угруповання в Україні до 750 тисяч. Наразі цей показник становить 600-620 тисяч, зокрема війська в Курській області. Ці цифри залишаються досить стабільними протягом тривалого часу", — резюмував Згурець.

Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня ЗСУ знищили 920 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових.