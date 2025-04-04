Растущая Луна 30 марта-12 апреля 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Луна / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на растущую Луна 30 марта - 12 апреля 2025 года рассказывает, что Тельцам могут поступить больно, а Ракам следует научиться правильно использовать свои ресурсы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на растущую Луну 30 марта – 12 апреля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Реклама

Наслаждайтесь плодами своего труда. В отношениях позвольте себе иногда проявлять слабость. А на работе – лучше отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет больно. В отношениях вас могут оскорбить. А на работе – сказать, что вы не дорабатываете.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева мечей"

Развивайте свой разум. В отношениях вы можете показаться высокомерным или высокомерным. А на работе пришло время двигаться дальше.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Научитесь правильно использовать свои ресурсы. В отношениях планируйте развитие. На работе следует начать копить средства.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Башня"

Все, что вы так усердно строили, может сломаться. В отношениях новые чувства следует строить на обновленном фундаменте.

[media type="relative" id="1895134"]

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в порожнее. В отношениях важно найти баланс. На работе нужно приобщиться к золотой середине.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева жезлов"

Вы – чистая энергия. Направьте ее в нужное русло в отношениях. А на работе пойми, куда лучше направить ее.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж кубков"

Ваши чувства бушуют. В отношениях отважьтесь на первый шаг. На работе попробуйте добавить немного эмоций в свое дело.

[media type="relative" id="2156269"]

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вы будете чувствовать себя обворованными. В отношениях ждите очередного вызова. А на работе вас могут оскорбить словами.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте сами себе проблемы. В отношениях будет тяжело. На работе придется отвечать за свои слова.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди вас ждут испытания. На работе следует просто пережить этот период. В отношениях с вашим сердцем могут сделать больно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. В отношениях нужно действовать, а не ждать. На работе запланируйте дальнейшее движение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.