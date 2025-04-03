Мистический прогноз на апрель 2025: что руны нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Руны – это древние сакральные символы, которые использовались как алфавит и одновременно как магические знаки для гадания, защиты и усиления энергий. Наиболее известная – скандинавская Футарк (24 руна), но существуют и кельтские, германские вариации.

В руническом прогнозе каждая руна раскрывает определенный архетип, эмоциональное состояние или потенциал ситуации. Это не "предвидение будущего", а энергия месяца, которую следует учитывать. Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Мистический рунический прогноз на апрель 2025 года

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Любовь и отношения

Руна "Лагуз"

Это руна интуиции, глубоких эмоций и бессознательного. В апреле в отношениях могут проявляться сильные эмоции, скрытые страхи или непонятное тяготение. Пора слушать сердце, а не разум, и позволить себе быть уязвимыми.

Совет: прислушайтесь к своей интуиции – он подскажет, кому открыть душу.

Работа и карьера

Руна: "Ансуз"

Руна мудрости, слова, общения и знаний. В карьере апрель принесет немаловажные новости, переговоры, встречи с влиятельными людьми. Это месяц обучения, подписания соглашений и проявления себя через слова.

Совет: говорите честно, будьте открыты к новой информации и не упустите возможность научиться чему-то полезному.

Финансы

Руна: "Наутиз"

Это руна ограничений, потребностей, вызовов. Финансово апрель может принести некоторые задержки или необходимость просмотра расходов. Это время быть осторожными, избегать лишних рисков и научиться жить с тем, что есть.

Совет: не тратьте лишнего, заботьтесь о ресурсах – временные трудности научат вас мудрому управлению.

Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям. В 2025 году ретроградная Венера будет проходить в знаке Овна с 1 марта по 12 апреля.