Трамп говорит, что США ежедневно получают 2 миллиарда долларов от пошлин

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получают 2 миллиарда долларов в день от пошлин.

Об этом пишет Reuters.

Он сделал комментарий, не сообщая подробностей, во время мероприятия в Белом доме.

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Ежедневный отчет Министерства финансов о депозитах и снятии с его общего счета, основного операционного счета федерального правительства, показывает, что депозиты "таможенные и некоторые акцизные налоги" в текущем месяце в среднем составляли около 200 миллионов долларов в день.

За весь февраль месяц, последний доступный полнолуние, казначейство собрало около 7,25 миллиарда долларов в виде таможенных пошлин. В четверг будет опубликован отчет о месячном бюджете за март, в котором будут показаны последние показатели за месяц.

Напомним, что Дональд Трамп ввел пошлину на весь импорт в США. для всех стран мира.