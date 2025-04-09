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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп каже, що США щодня отримують 2 мільярди доларів від мит

Мовляв, за останній доступний повний місяць, казначейство зібрало близько 7,25 мільярда доларів у вигляді митних зборів

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив у що Сполучені Штати Америки отримують 2 мільярди доларів на день від мит.

Про це пише Reuters.

Він зробив коментар, не повідомляючи подробиць, під час заходу в Білому домі.

Щоденний звіт Міністерства фінансів про депозити та зняття з його загального рахунку, основного операційного рахунку федерального уряду, показує, що депозити “митні та деякі акцизні податки” цього місяця в середньому становили близько 200 мільйонів доларів на день.

За весь лютий місяць, останній доступний повний місяць, казначейство зібрало близько 7,25 мільярда доларів у вигляді митних зборів. У четвер буде опубліковано звіт про місячний бюджет за березень, у якому будуть показані останні показники за місяць.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив мито на весь імпорт до США для всіх країн світу.

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