ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
1 хв

20 влучань у Харкові: ворог обрав нову тактику

Ворог ударив по Харкову 20 разів.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Харків

Атака на Харків / © Суспільне

Росіяни ввечері 8 квітня 2025 року атакували ударними дронами Основ'янський район Харкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у повідомленні у соцмережах.

"Попередньо по місту за цей вечір понад 20 влучань. 17 з них в Основʼянському районі", — написав Ігор Терехов.

"Це нова тактика нашого ворога, це залякати людей, бо це цивільна Інфраструктура міста, це виробниче підприємство, це підприємці міста Харкова. Звісно, вони налякані. Крім цього, люди, ви ж розумієте, коли вночі вони лягають спати, коли діти лягають спати, і такі потужні обстріли... Це мета — залякати людей, але це їм не вдасться", — сказав Терехов Суспільному.

Також він зазначив, що також відомо про постраждалого внаслідок обстрілу Основ'янського району, а також що зайнялася пожежа.

В Основʼянському районі, внаслідок обстрілу, вже двоє постраждалих.

Нагадаємо, внаслідок удару Росії по Харкову 4 квітня загинули п’ятеро людей, ще десятки отримали поранення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie