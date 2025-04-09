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20 влучань у Харкові: ворог обрав нову тактику
Ворог ударив по Харкову 20 разів.
Росіяни ввечері 8 квітня 2025 року атакували ударними дронами Основ'янський район Харкова.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у повідомленні у соцмережах.
"Попередньо по місту за цей вечір понад 20 влучань. 17 з них в Основʼянському районі", — написав Ігор Терехов.
"Це нова тактика нашого ворога, це залякати людей, бо це цивільна Інфраструктура міста, це виробниче підприємство, це підприємці міста Харкова. Звісно, вони налякані. Крім цього, люди, ви ж розумієте, коли вночі вони лягають спати, коли діти лягають спати, і такі потужні обстріли... Це мета — залякати людей, але це їм не вдасться", — сказав Терехов Суспільному.
Також він зазначив, що також відомо про постраждалого внаслідок обстрілу Основ'янського району, а також що зайнялася пожежа.
В Основʼянському районі, внаслідок обстрілу, вже двоє постраждалих.
Нагадаємо, внаслідок удару Росії по Харкову 4 квітня загинули п’ятеро людей, ще десятки отримали поранення.