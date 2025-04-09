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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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268
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У Дніпрі унаслідок атаки ворога постраждали пʼять багатоповерхівок

Ворог продовжує тероризувати місто.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © Борис Філатов

У Дніпрі унаслідок атаки ворога у ніч проти 9 квітня 2025 року постраждали пʼять багатоповерхівок. У деяких пошкоджено газові комунікації.

Про це у повідомленні у соцмережах повідомив мер міста Борис Філатов.

Є також руйнування в приватному секторі. 

Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків — прибирають скло, розчищають проїзди. 

“Дякую рятувальникам, поліції та всім, хто зараз працює та залишається поруч із людьми”, — зазначив посадовець.

Далі на місці районна комісія також збиратиме заявки на обстеження пошкодженого майна.

Нагадаємо, що раніше внаслідок атаки на Дніпро 8 квітня постраждали 14 людей. Одна жінка — у важкому стані. Лікарі надають допомогу.

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