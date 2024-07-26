Скільки має тривати якісний секс

Не так багато речей у світі викликають таке хвилювання, як розмови про секс.

Тривалість сексу не має жорстко встановленого стандарту і може значно варіюватися залежно від особистих уподобань кожної пари, їх фізичного стану, емоційного настрою та інших факторів. Сексолог Emily Morse поділилася зі своїми підписниками власними думками, що до того, скільки ж має тривати якісний та класний секс.

Інформацію про тривалість сексу, отримати важко, навіть анекдотично. Люди часто прибріхують, прикрашаючи свої слова, адже можуть відчувати тиск суспільства, якщо тривалість їхнього сексу відрізняється від сприйнятих культурних норм.

Існує також різниця між тим, скільки насправді триває секс і тим, скільки, на думку деяких людей, це має бути. А також треба розуміти що мають на увазі люди говорячи про секс. Це лише етап проникнення, чи включно з прелюдією. На жаль, існує дуже мало опублікованих досліджень про все це.

Якщо мова йде лише про проникнення, то тривалість може становити від 33 секунд до 44 хвилин із середньою тривалістю у 5,5 хвилин. Отже, надати конкретні цифри дуже складно, тому:

тривалість менше ніж 3 хв викликає клінічне занепокоєння;

тривалістю 3–7 хв є "достатньою";

тривалість 7–13 хв є "бажаною";

тривалість 10–30 хв є "занадто довгою".

Правильно це, чи ні, сказати важко, але якщо ви відчуваєте певний психологічний або фізичний дискомфорт варто сказати про це партнеру. Культурні норми, включно з рекомендаціями медичних працівників, можуть впливати на сексуальні очікування та відігравати певну роль у сексуальному незадоволенні.

Фактори, які можуть впливати на тривалість сексу:

Сексуальні практики;

Зовнішні обмеження;

Стан здоров’я;

Вік;

Культурні норми.

Якщо ви дуже швидко приходите до фінішу, або ніколи його і не бачили, ви маєте стати дослідниками власного тіла. Адже хто як не ви, знаєте себе краще за всіх. Дослідивши свої бажання і вподобання ви можете поділитися спостереженнями та знаннями з партнером, щоб підштовхнути його на потрібний шлях і допомогти йому зрозуміти у який бік рухатися.

Не існує єдиної правильної чи неправильної цифри у тривалості сексу — це питання індивідуальних уподобань і жодних універсальних стандартів не існує. Важливо обговорювати, що приносить задоволення кожному з партнерів і будувати статевий акт на основі цих вподобань. Регулярне відкрите спілкування і фокус на задоволенні кожного можуть суттєво покращити якість сексуальних стосунків.

До речі, ми писали про те, “Як дізнатися, що до вас відчуває людина”

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