Сколько должен длиться качественный секс

Не так много вещей в мире вызывают такое волнение, как разговоры о сексе.

Продолжительность секса не имеет жестко установленного стандарта и может варьироваться в зависимости от личных предпочтений каждой пары, их физического состояния, эмоционального настроения и других факторов. Сексолог Emily Morse поделилась со своими подписчиками собственными мыслями, относительно того, сколько должен длиться качественный и классный секс.

Информацию о длительности секса получить трудно, даже анекдотично. Люди часто привирают, украшая свои слова, ведь могут ощущать давление общества, если продолжительность их секса отличается от принятых культурных норм.

Существует также разница между тем, сколько действительно длится секс и тем, сколько, по мнению некоторых людей, это должно быть. А также нужно понимать что имеют в виду люди говоря о сексе. Это только этап проникновения или включительно с прелюдией. К сожалению, существует очень мало опубликованных исследований обо всем этом.

Если речь идет только о проникновении, то продолжительность может составлять от 33 секунд до 44 минут со средней продолжительностью 5,5 минут. Итак, предоставить конкретные цифры очень сложно, поэтому:

продолжительность менее 3 мин вызывает клиническую обеспокоенность;

продолжительностью 3–7 мин является "достаточной";

продолжительность 7–13 мин является "желательной";

продолжительность 10–30 мин является слишком длинной.

Правильно это или нет сказать трудно, но если вы чувствуете определенный психологический или физический дискомфорт стоит сказать об этом партнеру. Культурные нормы, включая рекомендации медицинских работников, могут влиять на сексуальные ожидания и играть определенную роль в сексуальном недовольстве.

Факторы, которые могут влиять на продолжительность секса:

Сексуальные практики;

Внешние ограничения;

Состояние здоровья;

Возраст;

Культурные нормы.

Если вы очень быстро приходите к финишу, или никогда его и не видели, вы должны стать исследователями собственного тела. Ведь кто, как не вы, знаете себя лучше других. Исследовав свои желания и предпочтения, вы можете поделиться наблюдениями и знаниями с партнером, чтобы подтолкнуть его на нужный путь и помочь ему понять, в какую сторону двигаться.

Не существует единой правильной или неправильной цифры в продолжительности секса – это вопрос индивидуальных предпочтений и никаких универсальных стандартов не существует. Важно обсуждать, что доставляет удовольствие каждому из партнеров и строить половой акт на основе этих предпочтений. Регулярное открытое общение и фокус на удовлетворении каждого человека могут существенно улучшить качество сексуальных отношений.

Кстати, мы писали о том, "Как узнать, что к вам чувствует человек"

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