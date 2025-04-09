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- Украина
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В Днепре в результате атаки врага пострадали пять многоэтажек
Враг продолжает терроризировать город.
В Днепре в результате атаки врага в ночь на 9 апреля 2025 года пострадали пять многоэтажек. У некоторых повреждены газовые коммуникации.
Об этом в сообщении в соцсетях сообщил мэр города Борис Филатов.
Имеются также разрушения в частном секторе.
Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий — убирают стекло, расчищают проезды.
"Спасибо спасателям, полиции и всем, кто сейчас работает и остается рядом с людьми", - отметил чиновник.
Далее на месте районная комиссия также собирает заявки на обследование поврежденного имущества.
Напомним, что ранее в результате атаки на Днепр 8 апреля пострадали 14 человек . Одна женщина – в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь.