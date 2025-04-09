В Днепре в результате атаки врага пострадали пять многоэтажек

Атака на Днепр / © Борис Філатов

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В Днепре в результате атаки врага в ночь на 9 апреля 2025 года пострадали пять многоэтажек. У некоторых повреждены газовые коммуникации.

Об этом в сообщении в соцсетях сообщил мэр города Борис Филатов.

Имеются также разрушения в частном секторе.

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Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий — убирают стекло, расчищают проезды.

"Спасибо спасателям, полиции и всем, кто сейчас работает и остается рядом с людьми", - отметил чиновник.

Далее на месте районная комиссия также собирает заявки на обследование поврежденного имущества.

Напомним, что ранее в результате атаки на Днепр 8 апреля пострадали 14 человек . Одна женщина – в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь.