20 попаданий в Харькове: враг выбрал новую тактику

Атака на Харьков / © Суспільне

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Россияне вечером 8 апреля 2025 атаковали ударными дронами Основянский район Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в сообщении в соцсетях.

"Предварительно по городу за этот вечер более 20 попаданий. 17 из них в Основянском районе", - написал Игорь Терехов.

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"Это новая тактика нашего врага, это запугать людей, потому что это гражданская Инфраструктура города, это производственное предприятие, это предприниматели города Харькова. Конечно, они напуганы. Кроме этого, люди, вы же понимаете, когда ночью они ложатся спать, когда дети ложатся спать, и такие мощные обстрелы — это пугать людей", — сказав Терехов Громадскому.

Также он отметил, что также известно о пострадавшем в результате обстрела Основянского района, а также о загоревшихся пожарах.

В Основянском районе, в результате обстрела, уже двое пострадавших.

Напомним, в результате удара России по Харькову 4 апреля погибли пять человек, еще десятки получили ранения.