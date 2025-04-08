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Стармер пообещал, что Великобритания не пугается пошлин Трампа
Великобритания получила 10% "базовой" импортной пошлины из США.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что страна не хочет вступать в торговую войну с США.
Об этом пишет Independent .
В ходе визита на завод Jaguar Land Rover в Солихалле в понедельник, 7 апреля, премьер-министр заверил общественность, что переговоры с США продолжатся для облегчения ситуации.
"В такой момент мы должны формировать наше будущее, мы должны активизироваться, нас нельзя пугать", — сказал сэр Кейр Стармер.
Jaguar Land Rover приостановил поставки в США, поскольку фирмы борются с новыми налогами на импорт.
Великобритания получила 10% "базовой" импортной пошлины из США с 25% тарифом на британские автомобили.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на весь импорт, в том числе по безлюдным островам Герд и Макдональд, где живут одни пингвины.