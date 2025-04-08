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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Стармер пообещал, что Великобритания не пугается пошлин Трампа

Великобритания получила 10% "базовой" импортной пошлины из США.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кир Стармер

Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что страна не хочет вступать в торговую войну с США.

Об этом пишет Independent .

В ходе визита на завод Jaguar Land Rover в Солихалле в понедельник, 7 апреля, премьер-министр заверил общественность, что переговоры с США продолжатся для облегчения ситуации.

"В такой момент мы должны формировать наше будущее, мы должны активизироваться, нас нельзя пугать", — сказал сэр Кейр Стармер.

Jaguar Land Rover приостановил поставки в США, поскольку фирмы борются с новыми налогами на импорт.

Великобритания получила 10% "базовой" импортной пошлины из США с 25% тарифом на британские автомобили.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на весь импорт, в том числе по безлюдным островам Герд и Макдональд, где живут одни пингвины.

Дата публикации
Количество просмотров
100
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