Трамп отказался от идеи отсрочить введение пошлин на 90 дней

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В администрации США назвали неправдой информацию о возможности отложить введение пошлин на 90 дней в контексте торговых переговоров с партнерами.

Об этом ссылаясь на Белый дом, передает телеканал CNBC.

«Я поговорил с секретарем Белого дома Кэролайн Левитт по телефону. Она сказала, что сообщения о том, что Белый дом рассматривает 90-дневную паузу, — ложные», — сказала журналист.

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Левитт заявила, что Трамп не планирует откладывать введение пошлин на 90 дней, назвав информацию об этом «фейковыми новостями».

Американские СМИ ранее передавали о возможности 90-дневного отложения пошлин, но теперь CNBC пытается обнаружить, откуда появились эти сообщения.

Напомним, ранее мы писали о том, что часть украинских товаров не будут облагаться пошлиной США.

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