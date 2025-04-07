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Трамп отказался от идеи отсрочить введение пошлин на 90 дней
Белый дом опроверг слухи о возможности отложения пошлин.
В администрации США назвали неправдой информацию о возможности отложить введение пошлин на 90 дней в контексте торговых переговоров с партнерами.
Об этом ссылаясь на Белый дом, передает телеканал CNBC.
«Я поговорил с секретарем Белого дома Кэролайн Левитт по телефону. Она сказала, что сообщения о том, что Белый дом рассматривает 90-дневную паузу, — ложные», — сказала журналист.
Левитт заявила, что Трамп не планирует откладывать введение пошлин на 90 дней, назвав информацию об этом «фейковыми новостями».
Американские СМИ ранее передавали о возможности 90-дневного отложения пошлин, но теперь CNBC пытается обнаружить, откуда появились эти сообщения.
Напомним, ранее мы писали о том, что часть украинских товаров не будут облагаться пошлиной США.
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