Трамп відмовився від ідеї відтермінувати впровадження мит на 90 днів

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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У адміністрації США назвали неправдою інформацію про можливість відкласти введення мит на 90 днів у контексті торгових переговорів з партнерами.

Про це із посиланням на Білий дім передає телеканал CNBC.

«Я поговорив із секретарем Білого дому Керолайн Левітт телефоном. Вона сказала, що повідомлення про те, що Білий дім розглядає 90-денну паузу — неправдиві», — сказала журналіст.

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Левітт заявила, що Трамп не планує відкладати введення мит на 90 днів, назвавши інформацію про це «фейковими новинами».

Американські ЗМІ раніше передавали про можливість 90-денного відкладу мит, але тепер CNBC намагається виявити, звідки з’явилися ці повідомлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про оте, що частину українських товарів не обкладатимуть митом США.

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