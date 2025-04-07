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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
380
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Трамп відмовився від ідеї відтермінувати впровадження мит на 90 днів

Білий дім спростував чутки про можливість відкладення мит.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У адміністрації США назвали неправдою інформацію про можливість відкласти введення мит на 90 днів у контексті торгових переговорів з партнерами.

Про це із посиланням на Білий дім передає телеканал CNBC.

«Я поговорив із секретарем Білого дому Керолайн Левітт телефоном. Вона сказала, що повідомлення про те, що Білий дім розглядає 90-денну паузу — неправдиві», — сказала журналіст.

Левітт заявила, що Трамп не планує відкладати введення мит на 90 днів, назвавши інформацію про це «фейковими новинами».

Американські ЗМІ раніше передавали про можливість 90-денного відкладу мит, але тепер CNBC намагається виявити, звідки з’явилися ці повідомлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про оте, що частину українських товарів не обкладатимуть митом США.

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Дата публікації
Кількість переглядів
380
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