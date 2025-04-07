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Трамп відмовився від ідеї відтермінувати впровадження мит на 90 днів
Білий дім спростував чутки про можливість відкладення мит.
У адміністрації США назвали неправдою інформацію про можливість відкласти введення мит на 90 днів у контексті торгових переговорів з партнерами.
Про це із посиланням на Білий дім передає телеканал CNBC.
«Я поговорив із секретарем Білого дому Керолайн Левітт телефоном. Вона сказала, що повідомлення про те, що Білий дім розглядає 90-денну паузу — неправдиві», — сказала журналіст.
Левітт заявила, що Трамп не планує відкладати введення мит на 90 днів, назвавши інформацію про це «фейковими новинами».
Американські ЗМІ раніше передавали про можливість 90-денного відкладу мит, але тепер CNBC намагається виявити, звідки з’явилися ці повідомлення.
Нагадаємо, раніше ми писали про оте, що частину українських товарів не обкладатимуть митом США.
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