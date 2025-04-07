В США объяснили пошлины Трампа на острова с пингвинами

Президент США Дональд Трамп и пингвины / © ТСН

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Под пошлины от США попали безлюдные острова Герд и Макдональд вблизи Антарктиды, где живут только пингвины, потому что таким образом власти стремятся закрыть потенциальные лазейки других стран для обхода торговых ограничений.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает CBS News.

Министр рассказал, что идея с введением пошлин состоит в том, что нет ни одной страны, которая «осталась без внимания». Лутник уточнил, что США хотят положить конец «бессмысленным лазейкам», которые могут использовать третьи страны для обхода введенных ранее пошлин.

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«В любой стране, как у нас, были пошлины, президент ввел пошлины для Китая в 2018 году, а затем то, что Китай начал делать — это они начали идти через другие страны в Америку. Они просто строили через другие страны, через Америку. Так что президент это знает, ему это надоело, и он собирается это исправить», — рассказал министр торговли США.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на весь импорт, в частности относительно безлюдных островов Герд и Макдональд, где живут одни пингвины.