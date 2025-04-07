Трамп сравнил американские пошлины с "лекарством" - Reuters

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил 7 апреля 2025 года, что иностранным правительствам придется заплатить "много денег", чтобы отменить широкие тарифы, которые он назвал "лекарством", что спровоцирует дальнейшую бойню на мировых финансовых рынках.

Об этом пишет Reuters.

Азиатские фондовые биржи зафиксировали резкие потери на ранних торгах, а фьючерсы на фондовых рынках США открылись резким падением, поскольку инвесторы выразили опасение, что тарифы Трампа могут привести к повышению цен, снижению спроса, снижению доверия и потенциальной глобальной рецессии.

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"Они садятся за стол переговоров. Они хотят говорить, но разговоров не будет, если они не платят нам много денег на ежегодной основе", — сказал Трамп.

Объявление Трампа о пошлинах на прошлой неделе всколыхнуло экономики во всем мире, вызвав соответствующее собрание из Китая и вызвав опасения глобальной торговой войны и рецессии.

Инвесторы и политические лидеры пытались определить, остаются ли тарифы Трампа в силе, они являются частью постоянного нового режима или тактики переговоров, чтобы получить уступки со стороны других стран.

В воскресных утренних ток-шоу ведущие экономические советники Трампа пытались изобразить тарифы как разумное изменение позиции США в мировом торговом порядке.

Ранее стало известно, что среди стран, по которым президент США Дональд Трамп объявил новые масштабные пошлины , не оказалось России, и это решение вызвало шквал критики со стороны политиков, экспертов и общественности.