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В Вашингтоне прошел проукраинский митинг: собрались представители всех 50 штатов
Митинг открывает мероприятия в рамках Украинского саммита действий.
Представители американских общественных организаций, активисты, рядовые американцы, болеющие за Украину, собрались 6 апреля на массовый митинг у мемориала Линкольна в центре Вашингтона в США .
Об этом пишет Укринформ .
Мероприятие прошло под лозунгом "Стоим за американские ценности, поддерживаем Украину"
"Американцы понимают, что наши ценности одинаковые - они универсальны. Это ценности свободы, демократии, прав человека. Поэтому здесь мы хотим привлечь внимание, что Украина сейчас борется за их в тяжелом противостоянии", - отметила в комментарии Укринформу соорганизатор мероприятия, президент United Help Ukraine Марина Байдюк.
Митинг открывает мероприятия в рамках Украинского саммита действий, который пройдет в Вашингтоне по 9 апреля, когда около 600 делегатов-представителей разных штатов будут общаться в офисах конгрессменов и сенаторов о необходимости дальнейшей помощи Украине. По ее словам, митинг добавили к расписанию мер, поскольку многие американцы обращались с просьбой, что хотят поддержать Украину, быть вместе с украинцами.
Она подчеркнула, что мероприятие носит неполитический и внепартийный характер, поскольку участие в нем принимают представители общин и неправительственных организаций, представляющих все 50 американских штатов.
Люди вышли к мемориалу Линкольна с разными месседжами, адресованными американским властям. При этом внимание обращается, в том числе, на недавние убийства Россией украинских детей и гражданских.
Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли уже 20 человек, среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.
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