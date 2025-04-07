В Вашингтоне прошел проукраинский митинг: собрались представители всех 50 штатов

Митинг в США

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Представители американских общественных организаций, активисты, рядовые американцы, болеющие за Украину, собрались 6 апреля на массовый митинг у мемориала Линкольна в центре Вашингтона в США .

Об этом пишет Укринформ .

Мероприятие прошло под лозунгом "Стоим за американские ценности, поддерживаем Украину"

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"Американцы понимают, что наши ценности одинаковые - они универсальны. Это ценности свободы, демократии, прав человека. Поэтому здесь мы хотим привлечь внимание, что Украина сейчас борется за их в тяжелом противостоянии", - отметила в комментарии Укринформу соорганизатор мероприятия, президент United Help Ukraine Марина Байдюк.

Митинг открывает мероприятия в рамках Украинского саммита действий, который пройдет в Вашингтоне по 9 апреля, когда около 600 делегатов-представителей разных штатов будут общаться в офисах конгрессменов и сенаторов о необходимости дальнейшей помощи Украине. По ее словам, митинг добавили к расписанию мер, поскольку многие американцы обращались с просьбой, что хотят поддержать Украину, быть вместе с украинцами.

Она подчеркнула, что мероприятие носит неполитический и внепартийный характер, поскольку участие в нем принимают представители общин и неправительственных организаций, представляющих все 50 американских штатов.

Люди вышли к мемориалу Линкольна с разными месседжами, адресованными американским властям. При этом внимание обращается, в том числе, на недавние убийства Россией украинских детей и гражданских.

Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли уже 20 человек, среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.

Президент Владимир Зеленский назвал имена всех девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.

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